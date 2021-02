Tempête : une quinzaine d’accidents et de sorties de route sur le territoire

Les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont été occupés lors de la tempête de neige du 2 février, alors que 6 accidents, dont 2 avec blessés, ainsi que 9 sorties de route sont survenus.

Selon Michel Lebel, agent aux relations médiatiques pour le corps policier, tous les événements ont été causés par les conditions routières, compliquées en raison de la météo.

Le premier accident avec blessée s’est produit vers 11h15, à l’intersection de la route 132 et de la rue principale nord à Delson, détaille M. Lebel sans plus d’information. La Coopérative des techniciens ambulanciers (CETAM), indique qu’une dame dont on ignore l’âge a été transportée dans un état stable pour des douleurs au cou et au dos après cet événement.

Un autre accident avec blessés s’est produit à 14h45, sur la route 132, près du viaduc de la rue Fouquet à Candiac. Ni la police, ni la CETAM n’avait davantage de détails à ce sujet.

La CETAM a effectué une dizaine d’interventions dans le secteur où elle opère, indique Valérie Bélanger, porte-parole.

Environ 15 cm de neige sont tombés au sol. Les vents ont causé de la poudrerie à plusieurs endroits sur la Rive-Sud, indique Environnement Canada.

Les autoroutes 15 et 30 ont été particulièrement touchées, jusqu’au lendemain de la tempête:

