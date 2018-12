Temps d’attente «très élevé» aux urgences de l’hôpital Anna-Laberge et de l’hôpital du Suroît

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les urgences de l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay et de l’hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield sont les plus engorgées au Québec ces jours-ci.

L’achalandage aux deux établissements dépasse largement leur capacité. Le temps d’attente estimé y est «très élevé» ce mercredi, selon indexsante.ca.

À 6h28, ce mercredi, l’hôpital du Suroît affichait un taux d’occupation de 241 %, le plus important de la province, avec 53 patients sur civière alors que la capacité est de 22. Du nombre, 11 patients y étaient depuis plus de 48h et 24 depuis plus de 24h.

À l’hôpital Anna-Laberge, le taux d’occupation était de 217 %, le 2e plus haut au Québec. On y compte ce matin 50 patients sur civière pour une capacité de 23. Trois étaient soignés aux urgences depuis plus de 48 heures et 17 depuis plus de 24 heures.