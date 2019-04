Tentative de meurtre à Kahnawake : 5 ans de prison pour Quaid Diabo

Le résident de Kahnawake Quaid Diabo a été condamné à 5 ans de prison pour sa participation à une fusillade survenue le 25 mai 2018 sur la River Road dans la réserve autochtone.

L’homme de 27 ans avait été reconnu coupable de tentative de meurtre par la juge Julie-Maude Greffe, le 25 janvier, au palais de justice de Longueuil.

En raison du temps déjà purgé en prison, Diabo sera admissible à une libération dans un peu plus de 3 ans et demi. En plus de sa peine de détention, il sera sous le coup d’une probation pendant 10 ans.

Trois personnes avaient initialement été arrêtées dans cette affaire. Joshua McComber, 25 ans, avait également été accusé de tentative de meurtre.