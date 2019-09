Tesla annonce sa plus grosse mise à jour logicielle à vie

Article par Guillaume Rivard

Tesla vient d’annoncer la version 10.0 de son logiciel, la plus grosse mise à jour jamais effectuée dans ses véhicules. Encore une fois, le tout se fait sans fil et permettra aux propriétaires d’en faire encore plus avec leur Tesla.

L’ajout le plus impressionnant est un valet intelligent qui vous amènera votre voiture à l’endroit que vous désirez, à condition de toujours l’avoir en vue. C’est génial si votre panier de Costco déborde ou si vous ne voulez pas marcher jusqu’à l’auto parce qu’il pleut, par exemple. Pour cela, bien sûr, il faut qu’elle dispose préalablement de l’équipement pour la conduite entièrement automatique ou de la fonction Autopilote avancée.

Fan de Netflix ou de YouTube? Avec la version 10.0 du logiciel, vous pourrez connecter votre compte personnel à l’écran de votre Model S, Model X ou Model 3 pour regarder des émissions, des films ou d’autres contenus vidéos à bord une fois stationné. D’autres services de streaming s’ajouteront ultérieurement.

Cuphead, un populaire jeu vidéo d’action de style bandes dessinées, s’ajoute par ailleurs à l’application Tesla Arcade.

De plus, tous les clients auront accès à des tutoriels pour en apprendre davantage sur leur véhicule, tandis qu’une nouvelle fonction de karaoké voit le jour avec une gigantesque bibliothèque de chansons et de paroles disponibles en plusieurs langues.

Parlant de musique, bien des propriétaires souhaitaient pouvoir accéder à leur compte Spotify Premium. Tesla a donc bonifié sa plateforme pour rendre la chose possible.

En ce qui concerne le système de navigation, la mise à jour comprend des cartes améliorées, les résultats de recherche étant triés d’après la distance entre le véhicule et chaque destination. Des fonctionnalités « J’ai de la chance » et « J’ai faim » vous feront découvrir de nouveaux restaurants ou points d’intérêt en tenant compte de l’autonomie restante.

Dernière chose : l’application mobile de Tesla permet dorénavant d’ouvrir et de fermer votre porte de garage via HomeLink, de dégivrer l’habitacle à la température maximale et de contrôler à distance les vitres de votre Model 3 ou Model X.