Top 10 : les voitures électriques possédant la plus grande autonomie

Article par Miriam Pomerleau

Dans une industrie automobile où l’électrification prend de plus en plus de terrain, l’équipe du Guide de l’auto a cru bon de faire un palmarès des voitures et VUS 100% électriques les plus performants en termes de longévité entre deux recharges.

Sans grande surprise, on y retrouve des modèles Tesla, mais aussi la surprenante Kia Soul EV ainsi que la Hyundai Kona électrique, qui se démarquent à travers les gros joueurs. Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons bel et bien vers une ère ou l’énergie verte sera primordiale.

Quelle voiture est la grande gagnante avec 600 kilomètres d’autonomie au compteur selon vous? C’est en regardant notre Top 10 de cette semaine jusqu’à la fin que vous en aurez le cœur net!