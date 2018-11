Top 5 des spectacles à ne pas manquer à La Prairie

Crédit photo : Site web de la salle Richard-Sauvageau

Le début de la saison a été lancé en octobre à la salle Richard-Sauvageau à La Prairie. Le Reflet a demandé à Marc-André Benoît, responsable marketing et administrateur, de dresser une liste des cinq spectacles à ne pas manquer.

Luc Langevin

L’illusionniste montera sur scène pour deux représentations de son spectacle Maintenant demain, les 23 et 24 novembre. Dans une mise en scène de René Richard Cyr, Luc Langevin offre douze illusions au public pour l’éblouir et le faire rire.

«Un spectacle exceptionnel, à voir. Le premier était extraordinaire», dit M. Benoît.

François Bellefeuille

Après avoir vendu 300 000 billets lors de sa première tournée, François Bellefeuille revient avec son deuxième spectacle Le plus fort au monde, les 7 et 8 décembre. L’humoriste, maintenant père de deux enfants, abordent des thèmes plus personnels comme son enfance, sa vie de famille et les relations de couple, mais fait toujours dans l’absurdité avec des sujets comme les courges, le fromage, les bonnes manières, les bibelots et l’araignée banane…

Solo avec Le vent du Nord et De temps antan

Le spectacle musical Solo les groupes de musique traditionnelle Le vent du Nord et De temps antan aura lieu le 30 novembre. Un total de huit chanteurs et multi-instrumentistes se retrouveront sur scène pour un spectacle qui a remporté le prix Opus du Concert de l’année/Musique du monde décerné par le Conseil québécois de la musique.

Laurent Paquin

L’humoriste d’expérience est de retour avec son quatrième spectacle Déplaire, qu’il dit être plus vrai, plus simple et plus cru, le 19 janvier. Celui qui cumule 21 ans de carrière assume et exploite l’idée qu’il ne peut pas plaire à tout le monde. Celui-ci fait partie des plus grands reçus par la salle Richard-Sauvageau, selon M. Benoît.

Alain Choquette

Alain Choquette effectue son dernier tour de piste après 35 ans de carrière avec le spectacle La mémoire du temps présenté le 9 février. L’illusionniste français est de retour au Québec pour offrir une performance invitant le public à profiter du moment présent.