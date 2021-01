Tous les résidents en CHSLD sont vaccinés en Montérégie-Ouest

Les quelque 1 200 résidents en CHSLD ont reçu leur vaccin contre la COVID, fait savoir le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).

«Depuis le mois de décembre, les CHSLD de notre territoire n’ont malheureusement pas été épargnés par la COVID-19 a avoué Yves Masse, président-directeur général du CISSSMO. La vaccination des résidents complétée dans les CHSLD est donc une excellente nouvelle. C’est grâce aux forces de nos équipes que l’on viendra à bout de ce virus.»

L’arrivée du vaccin Moderna, qui peut être transporté, a permis de compléter la première campagne de vaccination des résidents des 11 CHSLD publics et des six établissements du même type, mais privé du territoire. La seconde dose sera administrée selon les délais suggérés par la santé publique. Ceux qui ont un diagnostic actif à la COVID recevront leur dose plus tard.

«Nos équipes sont très proactives au niveau de la vaccination et l’on poursuit nos efforts en ce sens, mentionne Dominique Pilon, directeur des programmes Jeunesse et des Activités de santé publique et responsable de la vaccination. Nous sommes tous très fiers du tour de force dont nos équipes ont fait preuve pour le déploiement en temps record de la vaccination de nos résidents.»

Le calendrier de vaccination suit son cours. L’ordre de priorité dicté sera ensuite respecté. La Montérégie-Ouest utilise les doses en réserve, si bien que la vaccination suit un bon rythme. Si bien qu’en plus des employés en CHSLD et RI-RTF, d’autres groupes prioritaires peuvent recevoir leur vaccin.

Parmi ceux-ci, les travailleurs de la santé offrant des soins dans certains secteurs tels que l’unité COVID-19, les soins intensifs, le bloc opératoire, l’hémodialyse, l’urgence, la cancérologie spécialisée, la clinique d’évaluation désignée, la clinique de dépistage, l’obstétrique spécialisée, l’angio-radiologie et l’endoscopie.

Une clinique à Candiac

Une clinique de vaccination s’ajoutera sur le territoire à Candiac le 14 janvier. Elle sera d’abord réservée aux travailleurs de la santé avec un rendez-vous. On pourra y vacciner plus de 1000 personnes par jour.

Les consignes de prévention comme le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains sont toujours respectées à l’intérieur de nos établissements bien qu’une première dose de vaccin ait été reçue.

Le Reflet attend un retour du CISSSMO, afin de savoir si la clinique sera aménagée dans le local de l’ancien magasin Golf Town, située rue de Strasbourg. Du mouvement a été aperçu dans les derniers jours à cet endroit.