Tout ce qu’il faut savoir sur la guignolée

Les organismes de la région ont commencé les préparations en vue de leur guignolée respective, qui aura lieu partout le dimanche 1er décembre. Comme chaque année, les «guignoleux», bien identifiés, frapperont aux portes des maisons afin d’amasser des denrées non périssables. Ceux-ci serviront à remplir les paniers de Noël qui seront distribués aux familles moins bien nanties.

Le Service d’entraide de Saint-Philippe

Heure: de 10h à 14h

Articles demandés en plus grande quantité: shampoing et revitalisant de format régulier, désodorisant et crème à barbe pour homme, désodorisant pour femme, savon à vaisselle, soupe et riz en sachet, sauces BBQ et hot chicken.

Articles en trop grande quantité: légumineuses et pâtes alimentaires.

Les canettes et bouteilles ainsi que les dons en argent sont acceptés.

Bénévoles: 450 907-0893, laisser ses coordonnées et un bénévole rappellera.

La Corne d’abondance à Candiac

Heure: 9h à 13h

Articles demandés en plus grande quantité: Nutella, Cheez Whiz, mayonnaise, ketchup, café, miel, farine, sucre, Nesquik, conserves de viande, shampoing, déodorisant, savon à lessive, savon à vaisselle et produits ménagers.

Articles en trop grande quantité: légumineuses et pâtes alimentaires.

Les dons en argent sont également acceptés.

L’organisme rappelle de bien vérifier la date de péremption des denrées avant de les donner et d’éviter les contenants de verre.

Bénévolat: se présenter au 255, rue Montcalm Nord, à l’entrée sur la rue Inverness, à 9h.

Information: 450 444-6999

Le Club des copains de Delson

Heure: 9h30 à 15h

Articles demandés en plus grande quantité: produits de nettoyage, savon à vaisselle et à lessive, papier de toilette, brosse à dents, pâte à dents, papiers mouchoirs, condiments.

Les dons en argent sont également acceptés.

Bénévolat: 438 832-5689.

Pour une demande de panier, il faut téléphoner au Club des copains d’ici le 30 novembre, au 514 677-7759.

Service d’entraide de Saint-Mathieu

Exemples de denrées acceptées: céréales et gruau, craquelins, riz, mélange à muffins, pouding en sachet et en conserve, légumes en conserve, miel et sirop d’érable, condiments, marinades, huile, vinaigre, vinaigrette…

Les dons en argent sont également acceptés. S’ils le souhaitent, les citoyens peuvent aller porter leurs dons directement au Centre communautaire, situé au 299, chemin Saint-Édouard, pendant les heures d’ouverture.

Bénévolat: Nicole Francoeur au 450 632-9528, poste 230, ou par courriel au entraidesaintmathieu2019@gmail.com.

Pour une demande de panier, la date limite est le 29 novembre, au même numéro.

Club Optimiste La Prairie et Complexe le partage

Heure: de 10h à 14h, à l’aréna municipal de La Prairie.

Bénévolat: Carole Benoît au 450 444-8285.

Comité guignolée Saint-Constant et Complexe le partage

Date: de 10h30 à 14h, à l’école Jacques-Leber.

Bénévolat: guignolest-constant@hotmail.ca.

Ville de Sainte-Catherine et Complexe le partage

Date: de 9h30 à 14h, au Centre Aimé-Guérin.

Bénévolat: Danielle Grenier au 450 444-0803, poste 226.