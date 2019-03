Toutes les Mercedes-AMG auront une version hybride rechargeable

Article par Guillaume Rivard

Comme la plupart des constructeurs automobiles, Daimler a de grands projets en matière d’électrification. Au Guide de l’auto, nous avons couvert abondamment le lancement de la nouvelle bannière de véhicules électriques EQ ainsi que l’intégration progressive du système hybride léger EQ Boost au sein de la gamme de Mercedes-Benz.

Mais qu’en est-il de sa division de performance, AMG?

Il y a un mois, la compagnie a déclaré que 2019 serait « l’année des hybrides rechargeables ». Ce sera le cas pour les modèles Mercedes-Benz, mais aussi pour les bolides AMG. D’ailleurs, dans une entrevue à la publication britannique Autocar, le responsable des affaires externes en charge des émissions chez Mercedes, Frank Overmeyer, a dit que « tous les véhicules AMG seront disponibles dans le futur avec un groupe motopropulseur hybride en option », ajoutant que le système hybride léger actuel n’est pas une bonne stratégie pour AMG puisque les réductions d’émissions sont trop faibles.

Dans la majorité des cas, on retrouvera une version spécifique à AMG du système hybride rechargeable EQ Power déjà proposé avec la Classe C, la Classe E et la Classe S (pas encore disponibles au Canada). La puissance sera accrue au détriment de l’autonomie en mode électrique, ce qui est tout à fait logique étant donné que les clients d’AMG recherchent davantage un gain de performance qu’une réduction de la consommation d’essence.

Le célèbre V12 d’AMG prendra bientôt sa retraite et des sources affirment qu’il pourrait être remplacé par un combo V8-moteur électrique rechargeable développant plus de 800 chevaux.

Overmeyer promet que l’expérience de conduite sera améliorée, ne serait-ce qu’en raison des accélérations plus rapides fournies par le moteur électrique riche en couple. Bien sûr, l’ajout de composants rendra les versions hybrides rechargeables des modèles AMG plus lourdes, alors il faudra voir comment les ingénieurs vont compenser ce surplus de poids.

Selon Left Lane News, les modèles AMG plus compacts et à traction, comme la Classe A, la CLA et le GLA, utiliseront une technologie différente. Le site rapporte également que les premiers exemplaires seront commercialisés en Europe dès 2020. Les plans pour le Canada et les États-Unis ne sont pas encore connus.