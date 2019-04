Toyota présente la Yaris hatchback 2020 au Salon de New York

Article par Sylvain Raymond

Après avoir laissé filtrer quelques informations récemment, Toyota a dévoilé officiellement la Yaris hatchback 2020 dans le cadre du Salon de l’auto de New York. Alors que plusieurs joueurs se sont simplement retirés du segment des sous-compactes en raison du désintérêt massif des acheteurs, Toyota a décidé de poursuivre l’aventure, mais en s’associant davantage à Mazda afin de réduire au maximum ses investissements dans le segment.

À l’instar de l’actuelle Yaris berline, La nouvelle Toyota Yaris hatchback est donc assemblée sur les bases de la Mazda2, modèle non offert au Canada, mais que Mazda continue de commercialiser dans d’autres marchés. Pas étonnant que l’on remarque autant de similitudes, surtout dans le cas de l’habitacle qui n’a rien à voir avec ce que Toyota nous a habitué. La bonne nouvelle, c’est que ses dimensions accrues permettent d’obtenir un peu plus d’espace à bord et l’espace de chargement est étonnant volumineux avec un plancher très bas.

La Yaris à hayon 2020 sera proposée en versions LE et XLE, et uniquement en configuration à cinq portes, alors que l’ancienne Yaris hatchback était quant à elle également offerte en modèle 3 portes. Elle adopte des lignes assez sportives, bien mises en évidence par ses jantes de 16 pouces offertes de série.

Sous le capot, la voiture hérite d’un moteur quatre cylindres de 1,5 litre à injection directe qui développe 106 chevaux. Un mode Sport permet de dynamiser le caractère de la voiture tout en favorisant des changements plus rapides de la part de la boîte automatique à six rapports. La bonne nouvelle, c’est la disponibilité d’une boîte manuelle dans la version de base, une exclusivité à laquelle nos voisins du sud n’ont pas droit.

La Toyota Yaris, qui est assemblée au Mexique, sera offerte dès l’été 2019. Les prix seront dévoilés ultérieurement.