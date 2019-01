Toyota RAV4 hybride 2019 : prix annoncés

Article par Michel Deslauriers

Après avoir dévoilé l’échelle de prix du Toyota RAV4 2019 il y a deux mois, Toyota Canada vient tout juste d’annoncer les PDSF de la version hybride du VUS compact.

Vendu à partir de 32 090 $ avant les frais de transport et de préparation, le RAV4 hybride LE propose un système multimédia Entune 3.0 avec écran tactile de sept pouces, une intégration Apple CarPlay, un climatiseur automatique bizone, des phares et feux de jour à DEL, des jantes en alliage de 17 pouces, des longerons de toit ainsi que la suite Toyota Safety Sense 2.0 qui comprend l’alerte de précollision frontale avec freinage autonome d’urgence, le régulateur de vitesse intelligent, la surveillance des angles morts et bien plus.

Le RAV4 hybride XLE à 35 090 $ ajoute un toit ouvrant, un siège du conducteur à huit réglages électriques, un hayon à commande électrique, une clé intelligente, un volant chauffant et gainé de cuir, des essuie-glaces à capteur de pluie, des phares antibrouillard, cinq ports USB ainsi que des poignées de porte et des embouts d’échappement chromés.

Le RAV4 hybride XSE à 38 090 $ obtient une suspension à réglage sport, des roues de 18 pouces, un toit noir, un écran tactile de huit pouces, une compatibilité de radio SiriusXM ainsi que des sièges sport avec garnissage Softex, entre autres. Pour 2 500 $ supplémentaires, le groupe Technologie peut être ajouté qui regroupe une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs, un système de navigation intégré, un sonar et une assistance au stationnement et une recharge de téléphones sans fil.

Finalement, le RAV4 hybride Limited à 42 090 $ reçoit tout l’équipement du XSE avec groupe Technologie, mais sans la suspension sport et les antibrouillards. Il profite également de jantes de 18 pouces et d’une calandre uniques, des coques de rétroviseurs chromés avec éclairage au sol, un hayon à mains libres, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants et une sellerie en cuir Softex spécifique.

Les prix du RAV4 non hybride varient de 27 990 $ – ou 30 690 $ avec le rouage intégral – à 40 690 $.

La motorisation du Toyota RAV4 hybride 2019 combine un quatre cylindres de 2,5 litres avec un moteur électrique et un bloc de batteries afin de produire un total de 219 chevaux, le tout géré par une boîte automatique à variation continue électronique. Le rouage intégral figure de série. Toyota Canada avance une consommation ville/route de 5,8 / 6,3 L/100 km, pour une moyenne mixte de 6,0 L/100 km. La cote combinée de l’ancienne génération du RAV4 hybride s’élevait à 7,3 L/100 km.

Le RAV4 hybride sera mis en vente au printemps.