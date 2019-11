Toyota RAV4 Prime 2021 : un VUS hybride rechargeable qui promet

Article par Frédéric Mercier

Toyota profite de l’ouverture du Salon de l’auto de Los Angeles pour dévoiler le RAV4 Prime, une version hybride rechargeable de son populaire VUS compact.

Capable de parcourir 60 kilomètres sans consommer une goutte d’essence, le RAV4 Prime est le premier véhicule utilitaire enfichable de Toyota. Du même coup, il devient un rival direct au Mitsubishi Outlander PHEV ainsi qu’au nouveau Ford Escape, dont la variante rechargeable est attendue un peu plus tard.

Toyota n’a pas confirmé ses cotes de consommation une fois que les réserves de la batterie seront à plat, mais on peut s’attendre à des chiffres similaires à ceux du RAV4 hybride, dont la consommation moyenne ville/route est établie à 6 L/100 km.

Le RAV4 Prime 2021 sera livrable avec une architecture à quatre roues motrices et sera commercialisé en deux variantes : SE et XSE. Son arrivée chez les concessionnaires est prévue au courant de l’été 2020.

Économe… et puissant

En plus d’une autonomie électrique qui risque de plaire à de nombreux automobilistes québécois, le Toyota RAV4 Prime a une autre carte dans son jeu : celle de la puissance.

Avec une cavalerie de 302 chevaux, le RAV4 Prime 2021 est le RAV4 le plus puissant de l’histoire du modèle. Oui, même plus puissant que les défuntes variantes à six cylindres!

Qui plus est, cette version hybride rechargeable du RAV4 devient le deuxième modèle le plus rapide de la gamme Toyota à franchir le 0-100 km/h. Avec un chrono de 5,8 secondes, il bat même des modèles comme la Camry V6 ou même la sportive 86. Seule la Supra fait mieux!

À l’intérieur, le RAV4 Prime est équipé de série de sièges avant chauffants, d’un écran tactile de sept pouces ainsi que de l’ensemble de sécurité active Toyota Safety Sense. Cela regroupe notamment l’alerte de changement de voie, le régulateur de vitesse automatique et le système de freinage automatique en cas de collision imminente.

Toyota n’a pas encore confirmé le prix du RAV4 Prime sur le marché canadien. On peut toutefois s’attendre à une facture similaire à celle du Mitusubishi Outlander PHEV, dont le PDSF est de 45 517 $. Les acheteurs québécois pourront également bénéficier d’une subvention d’au moins 4000 $ dans le cadre du programme Roulez électrique.

En vidéo : le Toyota RAV4 2019 à l’essai