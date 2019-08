Toyota Tundra 2020 : deux nouvelles versions au menu

Article par Guillaume Rivard

Un an avant l’arrivée d’une nouvelle génération arborant un design plus moderne et proposant une motorisation hybride, le Toyota Tundra 2020 débarque chez les concessionnaires canadiens avec une gamme élargie qui se décline maintenant en 17 versions différentes.

On retient surtout l’ajout des nouveaux Tundra TRD Sport Premium et TRD Hors route Premium.

Le premier (offert avec une cabine double ou CrewMax) tout comme le second bonifient l’équipement en ajoutant les Services connectés par Toyota version Premium Audio avec Remote, qui comprend la navigation intégrée et la fonction Destination Assist, des sièges et un volant recouverts de cuir, le contrôle automatique de la température à deux zones, un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et une doublure de caisse vaporisée.

Le moins cher des modèles est un Tundra 4×2 SR5 Plus à cabine double, dont le PDSF se situe à 40 190 $. Il reçoit lui aussi un certain nombre d’améliorations et d’ajouts pour 2020, en particulier un système audio à écran tactile de sept pouces, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, des tapis protecteurs toutes saisons et un plancher en vinyle pour plus de durabilité.

Le même modèle en configuration 4×4 offre les Services connectés par Toyota version Audio Plus, qui comprennent Safety Connect ainsi qu’un nouveau système audio à écran tactile de huit pouces avec sept haut-parleurs. Autre nouveauté pour 2020, ce modèle intègre une boussole numérique à l’écran.

Tous les camions Tundra continuent d’être alimentés par un V8 de 5,7 litres développant une puissance de 381 chevaux et un couple de 401 livres-pied. Jumelé à une boîte automatique à six rapports avec mode séquentiel, ce moteur permet de remorquer de 8 800 à 10 000 livres, selon le modèle.

À propos, un ensemble de remorquage comprenant un attelage de haute capacité, des connecteurs à quatre et à sept broches, un refroidisseur de liquide de transmission supplémentaire et un indicateur de température du liquide de transmission est inclus de série.

Voici en détail les prix du Toyota Tundra 2020 :

Tundra 4×2 SR5 Plus cabine double – 40 190 $

Tundra 4×4 SR5 cabine double – 45 960 $

Tundra 4×4 SR5 cabine double, caisse longue 47 700 $

Tundra 4×4 SX cabine double – 46 250 $

Tundra 4×4 TRD Hors route cabine double – 49 250 $

Tundra 4×4 TRD Sport cabine double – 50 550 $

Tundra 4×4 TRD Sport Premium cabine double – 53 550 $

Tundra 4×4 TRD Pro cabine double – 64 400 $

Tundra 4×4 CrewMax SR5 – 46 980 $

Tundra 4×4 CrewMax SX – 47 350 $

Tundra 4×4 CrewMax TRD Hors route – 50 620 $

Tundra 4×4 CrewMax TRD Hors route Premium – 53 620 $

Tundra 4×4 CrewMax TRD Sport – 51 970 $

Tundra 4×4 CrewMax TRD Sport Premium – 54 970 $

Tundra 4×4 CrewMax TRD Pro – 67 270 $

Tundra 4×4 CrewMax Platinum – 62 750 $

Tundra 4×4 CrewMax Platinum Édition 1794 – 63 250 $