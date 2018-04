Train de banlieue : Une grève au CP pourrait affecter la ligne de Candiac

Crédit photo : Gracieuseté - Réseau de transport métropolitain

Dès le samedi 21 avril à minuit, les conducteurs et ingénieurs de locomotive du Canadien Pacifique (CP) pourraient déclencher la grève. S’il y a lieu, la ligne de Candiac serait affectée, prévient le Réseau de transport métropolitain (RTM).

«Le RTM est très préoccupé quant au résultat de ces négociations, particulièrement en raison de l’impact qu’elles entraîneraient pour nos usagers des lignes Candiac, Saint-Jérôme et Vaudreuil-Hudson», a déclaré Élaine Arsenault, conseillère aux relations médias au RTM.

«Un arrêt de travail pourrait impliquer la suspension complète de la circulation ferroviaire sur l’ensemble du réseau CP à travers le pays, et ce, pour une durée indéterminée, occasionnant ainsi un tort important aux clients du RTM», a ajouté la porte-parole.

Le RTM suit de près les négociations entre le CP et les deux syndicats représentant certains de leurs employés.

«Nous sommes en train d’évaluer différentes mesures alternatives de transport collectif qui pourraient être mises en place pour nos usagers dans le cas où l’arrêt de travail serait confirmé. Celles-ci seront communiquées dès qu’elles seront confirmées», a indiqué Mme Arsenault.

C’est la compagnie Bombardier qui assure l’exploitation des trains de banlieue depuis le 1er juillet 2017. Cependant, le CP est propriétaire des emprises ferroviaires sur lesquelles ces trois lignes circulent. L’entreprise est responsable d’assurer l’entretien et les réparations des voies ferrées et des systèmes de signalisation afin d’en assurer le bon fonctionnement et une circulation ferroviaire fluide et sécuritaire.

En date de mars 2018, l’achalandage quotidien en semaine de la ligne Candiac est de 5 180 usagers.

À LIRE AUSSI SUR LE MÊME SUJET :

Le CP souhaite maintenir le service des trains de banlieue en cas de grève