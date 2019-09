Trains et autobus gratuits en marge de la manifestation pour le climat

À l’instar de la Société de transport de Montréal (STM), Exo a décidé d’offrir gratuitement les services d’autobus et de train sur la Rive-Sud de Montréal le vendredi 27 septembre en raison de la Marche pour le climat.

Mobilité Montréal a informé le 25 septembre que les déplacements sur le réseau routier montréalais seront difficiles. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues à cet événement.

Selon Mobilité Montréal, «des fermetures majeures sur le réseau local ainsi que dans l’axe Bonaventure/Robert-Bourassa entraîneront de nombreuses répercussions aussi bien sur le réseau routier et autoroutier du Grand Montréal que sur l’offre de transport collectif à l’échelle métropolitaine», lors de cette journée. L’organisme s’attend aussi à une hausse importante d’achalandage sur les lignes orange, verte et jaune du métro de Montréal.

Lignes d’autobus perturbées

Les services d’autobus d’exo seront perturbés à partir de 11 h, car «toutes les lignes d’autobus desservant les terminus Mansfield et Centre-Ville seront redirigées vers les terminus Longueuil et Angrignon», informe l’organisme qui gère le transport en commun dans la région. Exo souligne que les lignes de train de banlieue seront «une excellente alternative».

Le Richelain

Lignes 321 et 341 : Porte 23 du terminus Longueuil à compter de 11 h

Lignes 323, 340 et 343 : Porte 21 du terminus Longueuil à compter de 11 h

Lignes 123, 124 et 132 : Ces services seront annulés à compter de 11 h. Les clients devront se rendre au terminus Longueuil et emprunter les lignes 341 ou 343. Des correspondances seront ensuite possibles avec les lignes 22, 23* (La Prairie) ou 32 (Candiac).

*Ligne 23 : Le trajet sera légèrement modifié pour accommoder les clients de la ligne 123.

Roussillon

Lignes 100 et 130 : Quai 19 du terminus Angrignon à compter de 11 h

Lignes 115 et 200 : Quai 20 du terminus Angrignon à compter de 11 h

Ligne 210 : Porte 20 du terminus Longueuil à compter de 11 h

Marche du climat

La Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat débutera à midi devant le Monument Georges-Étienne Cartier au parc du Mont-Royal à Montréal. Les organisateurs de l’événement précisent que pour des raisons de sécurité et de logistique, le trajet et le point final de la marche ne peuvent être dévoilés.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Grève mondiale pour le climat dont l’objectif est d’exiger des gouvernements de poser des gestes concrets pour faire face à l’urgence climatique. En mars près de 150 000 étudiants étaient en grève et ont marché dans la province pour réclamer des actions des gouvernements.

Une marche est également prévue à La Prairie.