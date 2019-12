Trains et autobus gratuits pendant les Fêtes

Les usagers des services d’autobus et de transport adapté pourront voyager gratuitement les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier, annonce exo qui veut ainsi faciliter les déplacements des citoyens.

Cette mesure touche les secteurs Le Richelain et Roussillon, notamment. À noter que l’horaire du samedi sera en vigueur les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Quant aux usagers de la ligne de train de banlieue Candiac, ils pourront bénéficier de la gratuité les 24 et 31 décembre. Aucun service ne sera offert les 25 et 26 décembre ni les 1<@V>er<@$p> et 2 janvier. exo invite sa clientèle à emprunter les lignes d’autobus locales pour voyager à ces dates.