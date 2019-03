Traitement de l’épilepsie: Lionel Carmant annonce la création d’un comité de travail

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

À l’occasion de la Journée Lavande, qui vise à rappeler l’importance de sensibiliser la population à la situation des gens souffrant d’épilepsie, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a annoncé la création d’un comité de travail qui se penchera sur le traitement de cette maladie neurologique.

Au Québec, environ 70 000 personnes souffrent d’épilepsie; il s’agit de la maladie neurologique la plus répandue après les maux de tête. La plupart des personnes atteintes peuvent être traitées par des médicaments antiépileptiques. Toutefois, environ 30% des personnes atteintes sont réfractaires aux médicaments.

«En cette journée, j’ai une pensée bien spéciale pour tous les enfants et les adultes qui vivent avec l’épilepsie, a souligné M. Carmant. Nous avons le souci de leur offrir les meilleurs soins et services possible et d’améliorer leur qualité de vie, au quotidien. Il s’agit d’un enjeu prioritaire pour moi, et je suis donc très heureux d’annoncer la mise en place de ce comité de travail. Je remercie à l’avance les membres du comité, dont l’expertise et les connaissances nous seront très précieuses.»

Le comité de travail aura pour mandat de prendre connaissance des soins et services offerts aux épileptiques au Québec et des données probantes les plus pertinentes. Il analysera également les expériences réalisées ailleurs et en adaptera leur contenu à la réalité du Québec.

Le comité proposera aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux des lignes directrices provinciales pour le traitement de l’épilepsie chez les adultes et les enfants en tenant compte des meilleures pratiques reconnues.