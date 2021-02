Transformation majeure en vue au parc de la Tortue à Delson

Le conseil municipal chérit de grandes ambitions pour le parc de la Tortue à Delson, celles d’en faire le parc le plus important de la ville au terme de l’investissement de «plusieurs millions de dollars».

Le maire Christian Ouellette l’a annoncé publiquement à la séance du conseil, en janvier, en réponse à une citoyenne qui demandait si la Municipalité avait l’intention de bâtir un jour un pont au-dessus de la rivière de la Tortue.

Après avoir répondu par la négative, il a fait savoir que le conseil envisage d’aménager notamment un sentier aux abords de la rivière, dans la veine de ce que Candiac a fait avec son sentier de la Rivière-de-la-Tortue, considérant que «le site est exceptionnel».

En entrevue au Reflet par la suite, M. Ouellette a détaillé le projet.

«On a rencontré des firmes qui nous ont proposé des plans d’aménagement pour mettre la rivière en valeur, a-t-il expliqué. Il pourrait ensuite y avoir des activités nautiques comme du paddle board.»

Le projet pourrait être éligible à une aide financière de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en vertu du programme contribuant à la mise en place d’une trame verte et bleue.

En plus de mettre en lumière la rivière, Delson veut faire du parc un endroit où les familles auraient envie de passer la journée grâce à l’aménagement d’espaces invitant aux réunions, des BBQ, des foyers, de nouveaux jeux d’eau, etc. Une agora pour la tenue de spectacles est aussi dans les cartons.

Cette nouvelle vocation du parc amènerait la relocalisation des installations sportives comme les terrains de balle et de soccer.

«Il nous reste 4 800 arbres à planter à Delson et plusieurs pourraient être plantés dans ce parc, envisage le maire. On veut verdir l’endroit le plus possible.»