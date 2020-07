Transport en commun: la refonte tarifaire, ce n’est pas pour demain

À la lecture du rapport annuel 2019 de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), force est de constater que la refonte tarifaire, promise par les sociétés de transport et réclamée par les usagers depuis longtemps déjà, ne sera pas réalisée dans un horizon rapproché.

«La démarche de refonte tarifaire amorcée en 2018, qui vise la simplification et l’harmonisation des services de transport collectif, y compris le transport adapté, dans la région métropolitaine de Montréal, s’est poursuivie en 2019», peut-on lire dans le rapport.

On y apprend que l’année dernière, l’ARTM a réunis ses partenaires principaux – soit les organismes publics de transport en commun (OPTC), les municipalités, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le gouvernement du Québec et CDPQ Infra – «au sein de quatre chantiers portant sur le cadre et les pratiques tarifaires, la tarification sociale, la mobilité intégrée et la technologie». Ces «chantiers» ont notamment mené à l’adoption de principes directeurs guidant l’exercice de refonte tarifaire et à l’élaboration et l’analyse de différents scénarios de simplification de la tarification qui seront présentés en consultation publique.

«À la suite de la consultation publique sur le projet de refonte tarifaire, prévue en 2020, le cadre tarifaire simplifié et son plan de mise en œuvre seront déposés pour adoption au conseil d’administration de l’Autorité, puis implantés progressivement au cours des années suivant son adoption», conclut le rapport annuel. (G.M.)