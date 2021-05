Travaux dans le quartier TOD de la gare à Candiac

Des travaux de pavage ont lieu sur l’ensemble de l’avenue des Chênes dans le cadre du quartier du projet TOD de la gare à Candiac, jusqu’au 30 mai. L’aménagement des bordures et trottoirs ainsi que le pavage de béton causeront la fermeture de l’avenue entre le boulevard Jean-Leman et le chemin d’accès à la gare, indique la Ville.

Le chantier, annoncé en 2020, a pour but de finaliser le tronçon afin de donner l’accès direct à la gare de Candiac et au TOD de la gare d’ici la fin du mois de juin. Entre-temps, les accès aux résidences dans le secteur des S et à la gare seront maintenus à l’aide d’un détour prévu sur la rue de Syracuse. Une signalisation sera mise en place pour guider les automobilistes.

Les travaux pourraient être écourtés ou décalés selon la progression, les conditions météorologiques ou d’autres contraintes, note Candiac.

