Une seule voie sera disponible durant la nuit sur l’autoroute 30 du lundi 12 au mercredi 14 août, entre Mercier et La Prairie.

Des travaux d’entretien occasionneront la fermeture en alternance de la voie de droite et de la voie de gauche, de 20h à 5h, entre les km 35 et km 65 en direction Est et Ouest de l’autoroute 30, indique A30 Express dans un communiqué.