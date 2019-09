Travaux sur le chemin Saint-Édouard pendant près d’un mois

Le chemin Saint-Édouard à Saint-Mathieu sera entravé en raison de travaux de réfection prévus du 17 septembre au 11 octobre.

La Municipalité informe que les automobilistes ne pourront pas circuler sur cette route entre les numéros civiques 311 et 329, du 17 au 20 septembre. Les services d’urgence, le transport scolaire et le camion de la poste ne pourront emprunter ce tronçon que les 19 et 20 septembre.

«Aux approches du chantier, du personnel sera présent afin de vous indiquer la marche à suivre. Pendant toute la durée des travaux, des panneaux de signalisation indiqueront les détours à suivre», indique-t-elle.

Les citoyens pourront restés informés via les plateformes d’information de la municipalité.