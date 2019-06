Trois boucles cyclables pour découvrir Candiac

Les cyclistes peuvent maintenant parcourir trois trajets sur les boucles cyclables à Candiac, dont la distance varie de 5 à 18 km. La Ville en a fait l’annonce à l’occasion de la Journée internationale de la bicyclette, le 3 juin.

Les parcours balisés sont identifiés par des marquages au sol. Ils ont «pour objectif de faire découvrir aux cyclistes les multiples attraits de la municipalité [comme les parcs], tout en les encourageant les saines habitudes de vie et la pratique de l’activité physique», souligne la Ville par voie de communiqué.

Les boucles cyclables sont accessibles à tous et en tout temps. Le Rallye vélo, un événement organisé dans le cadre de la Journée nationale de la santé et de la condition physique, le 9 juin, permettra aux citoyens de découvrir la Boucle culturelle. À cette occasion, les participants se rendront d’un point à l’autre grâce à un questionnaire et d’autres activités culturelles seront offertes. Le départ se fera au parc Haendel, entre 10h et 12h. L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise.

Trajet des boucles

Les citoyens peuvent enfourcher leur vélo et pédaler sur:

-Le Grand tour de 18 km (vert), tour complet de Candiac;

-La Boucle urbaine de 5 km (orange), chemin Haendel, boulevards Montcalm Sud et Jean-Leman;

-La Boucle culturelle de 5 km (bleue), boulevards Champlain et Montcalm Nord.