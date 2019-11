Trois concerts de Noël dans la région

Les mélodies des Fêtes retentiront à plusieurs endroits dans la région pour ceux qui souhaitent célébrer en musique.

Bruno Pelletier à Candiac

Le chanteur interprètera des versions revisitées et intimistes de chants sacrés et traditionnels sous les thèmes de l’amour et de la paix. Le spectacle recréera l’atmosphère chaleureuse des Noëls d’enfance.

Quand? Le samedi 30 novembre, à 20h.

Où? Au complexe Roméo-V.-Patenaude.

Billets: Admission générale pour les 18 ans et plus en vente au coût de 45$ sur le site Web lepointdevente.com.

King Melrose et Andy St-Louis à la Fabrik de Noël de Sainte-Catherine

Le traditionnel spectacle de la Fabrik de Noël à Sainte-Catherine réunira les voix du chanteur King Melrose et de la chanteuse, pianiste et flûtiste Andy St-Louis.

Quand? Le samedi 7 décembre, à 20h.

Où? Au Centre municipal Aimé-Guérin

Billets: en vente au coût de 18$ sur le site Web lepointdevente.com/billets/fabrik2019 ou à l’accueil du centre municipal. Ouvert aux non-citoyens.

Dan Bigras à La Prairie

Le chanteur présentera son spectacle Le temps des seigneurs. Il s’agit de la 24e édition du traditionnel concert-bénéfice de la Fondation Jean de la Mennais (JDLM). Dan Bigras sera accompagné des élèves de la chorale et de l’Orchestre symphonique du Collège JDLM. Les fonds amassés par cet événement serviront à financer la distribution des paniers de Noël aux familles défavorisées de la région.

Quand? Le dimanche 8 décembre, à 19h30.

Où? À l’Église de la Nativité de la Sainte-Vierge

Billets: admission générale en vente au coût de 40$. Classe privilège avec places réservées au coût de 60$, en vente au fondationjdlm.qc.ca.