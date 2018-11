Trois Dynamiques vivront l’expérience de la Coupe Grey

Crédit photo : Gracieuseté

Trois footballeurs du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine vivront leur Coupe Grey, le 24 novembre, puisqu’ils ont été choisis pour participer à un match organisé dans le cadre de la grande finale du football professionnel canadien.

Le quart-arrière des Dynamiques Souleymane Camara, le joueur de ligne défensive Tristan Marois ainsi que le joueur de ligne offensive Samuel Gamelin de la division juvénile ont été retenus par le programme Coup d’envoi de Nissan. Les trois représentants sont les seuls à avoir vu leur candidature être retenue au Québec. Au total, plus d’une soixantaine de joueurs ont été choisis à travers le Canada pour jouer une partie amicale à Edmonton la veille de la Coupe Grey. Le lendemain, ils assisteront en direct à la finale qui opposera les Stampeders de Calgary au Rouge et noir de Ottawa.

«Je suis vraiment content, ce sera une expérience bien spéciale, qui permettra de renforcer encore plus nos liens entre coéquipiers», mentionne Samuel Gamelin, de Contrecoeur.

Celui qui joue au football depuis la 6e année du primaire est excité à l’idée d’assister au match de la Coupe Grey en personne.

«C’est l’expérience d’une vie», ajoute l’adolescent de 16 ans.

Le programme Coup d’envoi de Nissan explique sa décision d’avoir choisi Samuel Gamelin par ses qualités de leader et son envie d’aider les autres.

«J’ai entraîné des joueurs de 11 et 12 ans pendant deux ans et j’ai beaucoup aimé faire ça. C’était amusant et je le faisais toujours avec le sourire au visage», raconte-t-il.

Il étudie présentement la possibilité de poursuivre son parcours de joueur de football au cégep.