Trois idées de recette à déguster durant le Super Bowl

Bouchées au riz et à la salsa du Chief de Kansas

Les plus affamés remporteront le Super Bowl LV. Mais les plus affamés s’attarderont à cet accompagnement qui saura vous faire gagner des points auprès de vos convives.

Pour servir avec votre Chili blanc au poulet du Boucanier, ces Bouchées du Chief de Kansas seront sans égal. Elles pourraient même surpasser le plat principal dans le cœur des amateurs.

Pour préparer cette recette d’inspiration du Sud-Ouest, préparez-vous. Prêt ? Action ! Et c’est le touché !

Ingrédients

3 tasses de riz basmati déjà cuit

1 tasse de mélange de fromage râpé tex-mex

4 œufs

500 millilitres de salsa (optez pour la salsa consistante à l’intensité qui plaira à vos proches)

½ tasse de yogourt nature (ou de crème sûre si vous insistez vraiment)

Poivre et sel

Croustilles de type tortillas

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F. Mélanger le riz encore chaud et le fromage afin que celui-ci fonde. Dans un grand bol, battre les œufs, verser la salsa, le yogourt, les assaisonnements, mélanger. Ajouter le mélange de riz dans l’appareil. Mélanger.

Verser dans un grand moule à pain rectangulaire ou dans des moules à muffins pour des bouchées individuelles. Ne pas trop remplir pour éviter un déversement. Émietter quelques croustilles et déposer sur le mélange non cuit.

Enfourner et cuire entre 15 et 20 minutes. Un couteau inséré devrait ressortir propre. Une légère dorure apparaîtra sur le mélange.

Couper des tranches et servir tiède dans un bol en bois, ou non, en accompagnement de votre chili, accompagné de yogourt nature et de quelques croustilles. Puis enfin d’un dessert exquis.

Chili blanc au poulet du Boucanier

Pour souligner la présence des Buccaneers au Super Bowl LV, il fallait assurément un plat bien relevé, fumé à souhait et surtout réconfortant.

Rassurant comme la présence de Tom Brady dans un match de championnat.

Et puisque les boucaniers inspirent le poulet fumé, pourquoi ne pas opter pour un chili blanc qui en contient une importante part.

Ingrédients

Huile ou beurre

Poulet rôti (idéalement fumé) Coupé en bonnes bouchées. On peut aussi utiliser cinq hauts de cuisse coupés en cube que l’on fera revenir

2 gousses d’ail

1 oignon haché

Cumin, paprika, origan et coriandre (1 cuillère à thé de chacune des épices)

Piment vert (ou un jalapeno pour les vrais boucaniers) coupé

3 tasses de bouillon de poulet

1 grande boîte de Haricots Cannellini (Blancs)

2 tasses de rabioles en dés

2 tasses de maïs (en canne, congelé ou idéalement frais)

1/3 de tasse de fromage à la crème, en cubes

Le zeste et le jus de deux citrons verts

Une bonne quantité de pitas ou de croustille tortilla pour accompagner

Et en garniture, de l’avocat, du fromage râpé, des feuilles de coriandre hachées du yogourt nature, des jalapenos tranchés et quelques quartiers de lime

Préparation

Chauffer l’huile dans un grand chaudron. Faire revenir d’abord l’oignon, ensuite l’ail et enfin le poulet. (Si vous utilisez du poulet déjà fumé ou rôti, attendez d’avoir ajouté le bouillon dans la prochaine étape.)

Ajouter le bouillon de poulet, le piment choisi, les épices, du sel et du poivre. Porter le mélange à ébullition, réduire le feu à moyen doux et laisser mijoter une quinzaine de minutes.

Égoutter et rincer les haricots blancs. Déposer une tasse de ces haricots dans un robot culinaire avec ¼ de tasse de bouillon de poulet. Réduire en purée presque lisse.

Ajouter ce mélange avec les rabioles, le maïs et le reste des haricots. Laisser frémir une trentaine de minutes. Créer un espace dans le centre du chili pour déposer le fromage à la crème et le laisser fondre en mélangeant lentement. Ceci permet de lier la sauce.

Déposer le zeste et le jus des limes et rectifier l’assaisonnement.

Servir encore fumant avec les garnitures, une portion de Bouchées du Chief et encourager l’équipe de son choix. Avant de compléter avec un dessert décadent.

Gâteau au fromage aux fraises sur Brownies

Que serait un festin du Super Bowl sans un dessert décadent ? Que l’on peut déguster avec les doigts. En regardant les exploits d’athlètes à la fine pointe de leur sport ou les prestations d’artistes grandioses à la mi-temps.

Cette année, ces barres de Gâteau au fromage aux fraises sur Brownies vous feront saliver.

Et elles sont faciles à préparer. Comme une passe de Brady à Auclair. Ou un bloc de Duvernay-Tardif devant Mahomes. Facile comme tout.

Ingrédients

Pour la portion Brownies :

¼ de livre de beurre (8 cuillères à soupe)

2 onces de chocolat non-sucre, haché

2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré

3/4 tasse de sucre

1/3 tasse de cassonade tassée

2 gros œufs, à température ambiante

3/4 tasse de farine tout usage

Pour la couche de gâteau au fromage :

8 onces de fromage à la crème, ramolli

1 tasse de sucre granulé

2 cuillères à thé d’extrait de vanille

1 gros œuf

1/2 tasse de confiture de fraises

Préparation

Pour les brownies :

Préchauffer le four à 350 degrés F. Préparer un moule carré de 8 pouces.

Dans une casserole moyenne à feu doux, faire fondre le beurre avec le chocolat en fouettant jusqu’à consistance lisse et bien fondue. Incorporer la poudre de cacao en fouettant jusqu’à homogénéité. Retirer du feu et incorporer le sucre granulé et la cassonade jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Fouetter constamment, en ajoutant les œufs et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient bien incorporés. Ajouter la farine et fouetter jusqu’à consistance lisse; le mélange sera très épais. Mettre de côté.

Pour la couche de gâteau au fromage :

Battre le fromage à la crème dans un bol avec un batteur électrique jusqu’à consistance lisse. Ajouter le sucre granulé et la vanille et continuer à mélanger jusqu’à ce qu’ils soient bien incorporés et mousseux. Ajouter l’œuf et mélanger jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.

Verser le mélange de brownies dans le fond du plat de cuisson préparé. Étaler en une couche uniforme. Verser délicatement le mélange de gâteau au fromage sur la couche de brownie. Répartir uniformément et lisser.

Déposer des cuillerées de confiture sur le mélange de gâteau au fromage. À l’aide d’un cure-dent, tourbillonner la confiture sur la surface du gâteau, en faisant attention de ne pas appuyer trop profondément et de déranger la couche de brownie.

Cuisson

Remplir un plat de cuisson avec de l’eau chaude et placez-le sur la grille inférieure du four. Cela ajoutera de l’humidité au four pendant la cuisson afin que la couche de gâteau au fromage ne se fissure pas. Placer le moule à brownie et gâteau au fromage sur la grille centrale au-dessus et cuire au four pendant 40 minutes. Éteindre et laisser au four pendant 10 minutes de plus.

Retirer les brownies du four et laisser refroidir complètement, de 2 à 4 heures. Couper en huit barres et acclamez les champions du Super Bowl. Idéal pour compléter un festin réconfortant.