Trois jeunes Longueuillois brillent sur la scène du Rockfest de St-Pierre-Baptiste

(Texte Le Courrier du Sud)

Trois jeunes chanteurs de Longueuil se sont hissés jusqu’en finale du concours Rockstar Junior de St-Pierre Baptiste, les 27 et 28 juillet. William Coallier, 14 ans, et Jade Mathieu, 10 ans, ont remporté les honneurs dans leur catégorie respective.

Dans le cadre de ce concours s’adressant aux jeunes de 10 à 17 ans, les participants devaient présenter une chanson le samedi, puis une deuxième s’ils étaient retenus en finale.

Jade Mathieu, de l’école Félix-Leclerc, a remporté le prix de la catégorie 10-12 ans pour une deuxième année de suite, grâce à son interprétation de River Deep Mountain High et Simply the Best, de Tina Turner.

William Coallier, qui étudie à l’école secondaire l’Agora, a gagné le prix dans la catégorie des 13-17 ans avec Ce soir on danse à Naziland de Starmania et Don’t Stop Believin’ de Journey.

Olivier Mathieu, élève de 13 ans du programme de musique de l’école secondaire André-Laurendeau, s’est rendu en finale et a interprété I’m Still Standing d’Elton John et Eye of the Tigerde Survivor.

Ces prix ont été décernés par le public.

William Coallier est aussi reparti avec le prix du grand Rockstar junior 2019, décerné par lescoachs. Leurs commentaires tout au long de la fin de semaine étaient d’ailleurs unanimes: les trois candidats présentaient une force, une justesse vocale ainsi qu’une grande présence scénique et étaient capables d’aller chercher le public.

Jade, William et Olivier n’en sont pas à leur première performance sur scène. Ils étaient notamment montés sur la scène du parc Michel-Chartrand lors des festivités de la fête nationale, le 24 juin.

Pour voir leurs prestations: https://www.facebook.com/jademathieuartiste