Trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Saint-Mathieu

Les pompiers sont intervenus le 6 décembre au matin dans une résidence de Saint-Mathieu où trois personnes ont été incommodées par le monoxyde de carbone provenant d’un poêle à bois.

«L’appel est entré à 7h12. Une des personnes était inconsciente au sol dans la demeure. Les deux autres occupants, qui ont réussi à communiquer avec les services d’urgence et quitter les lieux, avaient des maux de tête et des étourdissements. Tous trois ont été transportés vers l’hôpital. On attend des nouvelles concernant leur état de santé», a expliqué Sébastien Lavoie, directeur par intérim au Service de sécurité incendie de la Ville de La Prairie.

Une dizaine de pompiers ont été appelés sur les lieux, dont ceux du Service de sécurité incendie de Saint-Philippe – Saint-Mathieu et de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. M. Lavoie a précisé que les pompiers ont procédé au sauvetage de la personne qui a été trouvée au rez-de-chaussée et ont procédé à la ventilation des lieux.

«Il y avait une forte concentration de monoxyde de carbone au 2e étage et il n’y avait pas de détecteurs à cet effet», poursuit ce dernier.

Le poêle à bois a été condamné par les pompiers, le temps qu’une inspection ait lieu et que des mesures correctives soient prises. Les causes peuvent être multiples, a rappelé le principal intéressé, qu’il s’agisse d’une défectuosité du poêle, de son entretien incluant celle de la cheminée, etc.

«Par la suite, notre bureau de prévention fera un suivi», a ajouté M. Lavoie.

«L’hiver débute. Il est important de faire inspecter, de vérifier et d’entretenir nos appareils de chauffage par un professionnel qui certifie que l’appareil et son installation respectent les normes, a poursuivi ce dernier. Les détecteurs de monoxyde de carbone sont offerts à des coûts qui ne sont pas dispendieux.»