Trois piliers de la nouvelle réglementation du plan d’urbanisme à Saint-Philippe

Plus de 170 citoyens ont participé à la soirée d’information virtuelle de la Ville de Saint-Philippe au sujet de son plan d’urbanisme révisé et de sa nouvelle réglementation, le 13 mai. La Municipalité y a présenté les grandes lignes qui énoncent la vision de développement du territoire, puis a répondu aux questions de résidents.

La mairesse Johanne Beaulac s’est dite «enchantée de l’intérêt de la population envers l’aménagement de notre milieu de vie. Cette rencontre citoyenne a été stimulante et a permis de discuter des orientations souhaitées et attendues au sein de notre communauté».

Au terme des démarches, ajoute-t-elle, «Saint-Philippe bénéficiera d’une règlementation contemporaine adaptée aux efforts de développement, qui répondra aux attentes des citoyens, commerçants et visiteurs, tout en respectant l’identité et les valeurs de notre milieu de vie unique.»

Le plan d’urbanisme datait de 2012, a indiqué Mme Beaulac lors de la présentation. Les travaux pour le mettre à jour reposent sur trois piliers d’intervention:

Environnement

En matière d’environnement, Saint-Philippe indique vouloir se concentrer sur trois aspects, soit la protection des arbres, la conservation des dispositions actuelles qui protègent les cours d’eau et leurs abords, puis la création de nouveaux parcs et espaces verts. Pour ce dernier élément, la nouvelle réglementation de la Municipalité vise à augmenter les superficies d’espaces verts en bordure de la rivière Saint-Jacques.

Vitalité économique

Les actions en termes de développement économique visent, dans les secteurs commerciaux et résidentiels, un contrôle plus serré de l’affichage, des aménagements paysagers et de l’architecture, l’intégration des usages à plus fort impact dans la zone industrielle et le renforcement du commerce local sur le chemin Sanguinet et dans le noyau villageois, notamment.

Puis, dans la zone agricole qui représente 90% du territoire, la Municipalité compte diminuer le nombre de normes de zonage pour l’implantation de bâtiments à usage agricole, ainsi que faciliter la vente et la transformation de produits agricoles locaux sous certaines conditions.

Dans le noyau villageois, la nouvelle réglementation a pour objectif de permettre plus de nouvelles constructions en rendant accessibles les arrières-lots pour créer de nouveaux terrains et plus de possibilités commerciales dans le respect de l’environnement. Plus d’architecture contemporaine est également dans les plans.

Cohésion sociale

En termes de développement résidentiel, Saint-Philippe souhaite, dans tous les secteurs :

– Obliger la préservation d’espace libre sur les terrains (35%);

-Bonifier la qualité des matériaux utilisés (maçonnerie) et l’intégration visuelle des équipements mécaniques;

-Améliorer l’information en amont sur les projets déposés (plans supplémentaires);

-Conserver les règles relatives au maintien et à l’entretien des constructions.

Dans les nouveaux quartiers, dont le réaménagement du site des étangs aérées, la Municipalité prévoit plus d’options en matière de logement, une meilleure gestion des différences de hauteur, davantage de stationnement souterrain et de cases requises, puis, plus de parcs, sentiers et pistes cyclables.

Les secteurs existants seront toujours soumis aux normes entourant, entre autres, les hauteurs et les marges de recul. Les maisons jumelées, en rangée ou du multilogement demeureront priorisés où se trouvent les maisons mobiles. Le stationnement sera néanmoins géré par l’obligation de construction d’un garage attaché. Finalement, plus de critères de qualité seront appliqués pour développer intelligemment les îlots urbains en zone agricole.

Pour chaque résidence, la Ville souhaite un meilleur encadrement des insertions dans les milieux existants, notamment de l’espace pour les parents et enfants avec une bonification des règles sur les agrandissements et le multigénérationnel. Seront également bonifiées les règles entourant la construction d’un deuxième garage ou l’agrandissement d’une remise et l’aménagement d’un pavillon de jardin ou d’une galerie, entre autres.

Consultation

Les citoyens qui le souhaitent peuvent prendre part à la consultation écrite jusqu’au 28 mai, 17h. Les projets de règlements soumis à la consultation écrite et la documentation liée sont disponibles sous l’onglet avis public du site Web de la Ville.

Les commentaires peuvent être transmis par la poste, au Service du greffe et des affaires juridiques, 175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0, par courriel à l’adresse : greffe@ville.saintphilippe.quebec. Les participants doivent s’identifier avec leur nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse courriel.

Saint-Philippe en chiffres

-7 318 résidents, soit deux fois plus qu’en 2001;

-158 entreprises;

-27 fermes en 2016;

-75% de la population sur le marché du travail.