Trois pionniers des batteries au lithium gagnent un Nobel

Article par Guillaume Rivard

Le prix Nobel de chimie pour 2019 a été remis aujourd’hui à trois scientifiques ayant développé et raffiné la technologie des batteries rechargeables au lithium-ion, qu’on retrouve aujourd’hui dans une foule de produits allant des téléphones intelligents aux automobiles.

Le Britannique Stanley Whittingham, le Japonais Akira Yoshino et l’Américain John Goodenough se partagent ce prestigieux honneur et les quelque 1,2 million de dollars qui l’accompagnent. À 97 ans, Goodenough est même devenu le plus vieux lauréat d’un prix Nobel.

« Les batteries au lithium-ion ont révolutionné nos vies depuis leur apparition sur le marché en 1991. Elles ont jeté les bases d’une société sans fil et indépendante des carburants fossiles, ce qui en fait l’un des plus grands atouts pour l’humanité », a déclaré le comité des prix Nobel de l’Académie royale suédoise des sciences.

Whittingham a mis au point la première batterie au lithium fonctionnelle au début des années 1970. On dit de Goodenough qu’il a doublé le potentiel de la batterie au cours de la décennie suivante. Quant à Yoshino, il a éliminé le recours au lithium pur, rendant ainsi l’utilisation beaucoup plus sécuritaire.

Selon Peter Somfai, un professeur de chimie organique et membre du comité du prix Nobel de chimie, leur victoire était évidente.

« C’est une technologie que nous utilisons chaque jour. La plupart des gens ont un appareil mobile, les véhicules électriques sont de plus en plus populaires, donc c’est assez facile de comprendre pourquoi leur travail est important », a-t-il dit à l’agence Reuters.

