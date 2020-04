Trois rendez-vous virtuels quotidiens pour divertir les Sainte-Catherinois

En ces temps de confinement, la Ville de Sainte-Catherine lance un nouveau programme gratuit de sports et de loisirs en ligne, les Rencontres sous l’arc-en-ciel. À compter du lundi 6 avril, trois plages d’activité par jour seront prévues pour divertir à distance les enfants, les adultes, les aînés et les familles.

«Au-delà de nos services prioritaires et essentiels, nous tenons aussi à être présents et soutenir nos citoyens durant la crise sanitaire actuelle, et ce, par tous les moyens disponibles, a souligné Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine, par voie de communiqué. Avec ces rencontres, nous voulons aider les gens à se changer les idées et maintenir de saines habitudes de vie. J’espère qu’ils profiteront de ces belles occasions de divertissement et de connexion.»

Séances de sport, créations artistiques et culinaires, astuces pour la maison, jeux-questionnaires sont notamment au programme. Ces activités seront mises à la disposition de tous sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Catherine. Quant aux Sainte-Catherinois et Sainte-Catherinoises qui possèdent leur carte du citoyen et aux détenteurs de la carte du voisin, ils pourront visionner des conférences exclusives sur l’application Zoom.

Des défis hebdomadaires

De plus, la Ville lance des défis hebdomadaires sur Facebook à ces citoyens, au terme desquels elle fera tirer des prix provenant de commerçants de la région. Pour commencer, elle propose aux gens de préparer un souper aux chandelles et d’en partager une photo. La personne gagnante recevra un coco de Pâques de la pâtisserie Créations gourmandes, de Sainte-Catherine.

Les Rencontres sous l’arc-en-ciel sont prévues jusqu’au 24 avril. Elles pourraient toutefois se poursuivre en fonction de l’évolution de la situation. Le programme détaillé est disponible à ville.sainte-catherine.qc.ca/rencontres.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)