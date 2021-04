Trois Villes offrent des semences à leur bibliothèque

En ce Jour de la Terre, les Villes de Saint-Constant et Saint-Philippe annoncent que leurs citoyens pourront récupérer gratuitement des semences, en vertu d’un nouveau service offert à leur bibliothèque respective. Pour sa part, la Ville de Sainte-Catherine poursuit son initiative similaire lancée en 2020.

Saint-Constant

Un catalogue de 75 variétés de légumes, fruits, fines herbes et plantes utiles est mis à la disposition des usagers, qui doivent présenter leur carte citoyenne valide sur place et posséder un dossier de bibliothèque exempt de litige.

Au terme de l’été, les citoyens sont invités à rapporter les semences produites par leurs plants, afin qu’elles soient conservées et remises en circulation l’an prochain, fait savoir la Ville, qui suit ainsi le même principe d’emprunt et de retour de la bibliothèque. Les dons de semences seront également acceptés.

Cette initiative «permettra aux plus expérimentés, mais également aux débutants, d’avoir un jardin bien garni et varié. C’est aussi l’occasion de réduire notre empreinte écologique, de se réapproprier la terre et de montrer aux générations futures les bienfaits associés à ce type de culture», affirme le maire Jean-Claude Boyer.

Il faut se rendre sur le site Web de la bibliothèque pour réserver ses semences. Une limite de cinq sachets est imposée pour chaque visite, jusqu’à concurrence de 20 sachets par année. La récupération se fera via le système de prêt sans contact de la bibliothèque, au même titre que les autres documents qui y sont loués, et selon l’horaire en vigueur de l’établissement.

Saint-Philippe

Les citoyens sont invités à se procurer gratuitement des semences à la bibliothèque, le dimanche 16 mai. Chaque visiteur recevra aussi un plan de fines herbes en cadeau. Puis, à la fin de l’été, les participants pourront partager les semences produites au courant de la saison à la Ville, pour que celle-ci puisse bonifier sa collection.

«Au fil des années, la bibliothèque s’enrichira de belles variétés et deviendra un lieu incontournable du jardinage et de partage», se réjouit la Municipalité.

Sainte-Catherine

La première municipalité de la MRC de Roussillon à lancer sa bibliothèque de semences reconduit cette initiative pour une deuxième année consécutive. Neuf nouvelles semences biologiques s’ajoutent à la collection, dont le poivron chocolat, le melon noir et la cerise de terre. Il faut réserver ses choix, jusqu’à concurrence de six, sur le site Web de la bibliothèque. La carte du citoyen est obligatoire.

À cette offre s’ajoute la distribution de pochettes comprenant des items écologiques destinés aux enfants et adolescents. Celles-ci sont disponibles à la bibliothèque depuis le mercredi 21 avril. Chacune contient une rondelle de bois à décorer à l’image d’une planète, un aimant autocollant, un aide-mémoire pour le frigo, une abeille en papier ensemencé à planter, une plantation de fleurs sauvages pour nourrir les insectes pollinisateurs, une pochette de tissu réutilisable, ainsi qu’une fiche explicative. Les réservations ne sont pas nécessaires pour en profiter, précise la Ville.