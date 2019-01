Uber et Bell Helicopter : un service de taxi drone dès 2023

Article par Sylvain Raymond

De tous les concepts qui ont retenu notre attention dans le cadre du CES 2019 à Las Vegas, ce taxi drone présenté par Uber avec la collaboration de Bell Helicopter remporte la palme.

Plus grand que nature, le concept baptisé Bell Nexus s’apparente à un hélicoptère futuriste 100% électrique, mais la grande différence est que tel un drone, il dispose de six hélices pivotantes. On croirait voir un véhicule sorti tout droit d’un jeu vidéo!

Ce taxi drone peut embarquer de quatre à cinq passagers et si la présence d’un pilote sera requise initialement, on vise la conduite autonome dans un avenir assez rapproché.

Avec les problèmes de congestion qui ne cessent d’augmenter dans les grandes villes, on croit qu’un tel mode de déplacement devient nécessaire et que ce service serait fortement en demande. Imaginez-vous faire le trajet de Boucherville au centre-ville de Montréal en trois minutes!

Uber, via sa filiale Uber Elevate, travaille depuis des années sur plusieurs projets de drones, mais c’est la première qu’on présente un concept fonctionnel au grand public. L’entreprise compte offrir le service dès 2023. Des premiers tests ont déjà débuté, selon les dirigeants.

L‘ère de la voiture volante n’est peut-être pas si loin!