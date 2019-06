Un 2e clip tourné à Miami pour Noemie

La chanteuse Noemie (Noémie Bélanger) a lancé la version française de son 2e vidéoclip intitulé Stuck in my head. Tournée à Miami, cette chanson est signée par l’auteur-compositeur Johnny Williams qui a travaillé avec Johnny Hallyday, Lorie et Ocean Drive.

C’est également lui qui a créé Quand je suis avec toi, le tout premier clip que la résidante de Saint-Constant avait présenté en 2017 et également filmé dans cette même ville de la Floride dans les deux langues.

«Je travaille fort en ce moment en studio sur mon premier album qui paraîtra à l’automne. J’ai écrit plusieurs textes de ces chansons, ainsi que les mélodies. Celui-ci sera en anglais», précise l’interprète. Noemie reste discrète sur les thèmes qu’elle aborde dans ses chansons à venir, préférant attendre le lancement. Elle confie cependant que musicalement, le style pourrait être très différent par rapport à ses deux premières chansons. Même son nom d’artiste pourrait changer, prévient-elle.

Elle se consacre à cet album depuis l’automne. C’est un travail rigoureux parce que l’artiste de 19 ans doit tenir compte de son agenda scolaire.

«Je viens de compléter mon DEC en musique au cégep Saint-Laurent. Je rentre en septembre à l’Université Concordia pour faire un bac dans le domaine des affaires», dit-elle.

Cet album de langue anglaise sera suivi de son équivalant en français. Promotion et tournée sont à l’ordre du jour pour la rentrée.

D’ici là, la Constantine séjournera à Toronto durant cinq semaines cet été, histoire de perfectionner davantage la langue de Shakespeare.

Les deux chansons de Noemie sont disponibles sur les diverses plateformes numériques, dont YouTube.

Pour en savoir davantage: noemiebelanger.com.

Participation à l’ADISQ

Le vidéoclip Quand je suis avec toi s’est retrouvé dans la catégorie du Vidéoclip de l’année au gala de l’ADISQ en 2018. Un premier tapis rouge pour Noemie. Cette même chanson a figuré dans le top 10 de trois palmarès de la chaîne Stingray Music, dont celui du Top détente. La chanteuse sera de nouveau à l’ADISQ en 2019 avec son clip Stuck in my head, une fois de plus dans la catégorie Vidéoclip de l’année.