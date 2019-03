Un ado blesse un élève avec une arme contondante

Crédit photo : Le Reflet - Érick Rivest

Un adolescent connu des policiers a attaqué un élève à la sortie des classes, le 15 mars, à l’école des Timoniers à Sainte-Catherine, avec «une arme contondante», affirme la Régie de police Roussillon sans préciser laquelle.

La raison de l’altercation est inconnue pour le moment, a dit Geneviève Boudreault, porte-parole de la police.

La victime a dû être transportée à l’hôpital pour soigner ses blessures. La police n’a pas précisé la gravité de celle-ci.

L’agresseur, tout comme la victime, demeure dans le secteur. Le suspect a été arrêté et fait face à six chefs d’accusation: voies de fait armées, voies de fait, menaces, possession et utilisation d’une arme dissimulée et bris d’engagement.

«Il demeure détenu jusqu’à son enquête de remise en liberté», a mentionné la policière.