Un agent de la Régie de police Roussillon récompensé pour un sauvetage

L’agent Maxime Filion de la Régie intermunicipale de police Roussillon s’est vu remettre une médaille pour action méritoire à l’occasion de la Journée de reconnaissance policière, le 10 mai. Il a été récompensé pour son intervention auprès d’un homme ayant chaviré de son embarcation dans la voie maritime du Saint-Laurent en septembre 2018.

Cette distinction souligne un acte exceptionnel accompli par un policier dans l’exercice de ses fonctions ou non, précise le gouvernement du Québec. Ce dernier avait déjà honoré l’agent Filion d’une mention de reconnaissance pour son geste en mai 2019.

Le policier et un pompier de la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine avaient secouru un homme de 71 ans à la dérive, essoufflé et épuisé de s’être trop débattu dans l’eau pour remonter dans sa chaloupe.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a félicité l’agent Filion ainsi que deux autres policiers et quatre citoyens de la Montérégie ayant été récompensés pour d’autres actes de bravoure posés en 2018 et 2019.

«Chaque jour, nos policiers travaillent pour assurer à nos communautés des milieux de vie sécuritaires et agréables, parfois au péril de leur propre vie. Ce qu’ils accomplissent mérite notre respect et notre plus profonde gratitude», a-t-elle dit.

Des cérémonies locales et privées ont été tenues lors desquelles les lauréats ont reçu leur distinction. La Journée de la reconnaissance ne s’était pas tenue en 2019 en raison des inondations printanières majeures, puis en 2020 en raison de la pandémie. Ceci explique le délai entre les gestes posés et la distribution des honneurs.