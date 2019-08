Un bébé meurt écrasé par une voiture

Un bébé a perdu la vie hier soir, le 31 juillet, vers 23h25, après qu’un véhicule l’ait écrasé en effectuant une manœuvre de reculons au ciné-parc de Boucherville, situé rue Eiffel.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), le bébé a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté. Il s’agissait d’une fille âgée de 4 mois.

Une témoin de la scène, Krystel Cloutier, a indiqué sur Facebook que le bébé était dans une tente UV au moment où le véhicule l’a écrasé.

«Aujourd’hui j’ai été témoin d’un drame terrible qui s’est passé au ciné-parc Boucherville, a-t-elle écrit. Avant le 2e film, nous avons entendu des cris de mort. Nous sommes sortis de la voiture et on entendait les gens crier s’il y avait un médecin ou une infirmière sur les lieux. On avançait vers les cris et par terre il y a un petit corps. Un bébé étendu par terre. Mon cœur a lâché, j’ai pleuré, en pensant à mon petit garçon.»

Un périmètre a été érigé et des enquêteurs, accompagnés de techniciens de la section d’identité judiciaire, sont sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.