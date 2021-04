Un cabanon flambe à Saint-Constant

Un feu de cabanon a mené à une mésentente entre les pompiers de Saint-Constant et un citoyen, samedi après-midi, sur le rang Saint-Christophe.

Se présentant sur les lieux à la suite de l’appel d’un voisin qui apercevait de la fumée et des flammes s’échapper d’un cabanon, vers 15h30, les pompiers ont été informés le résident qu’il avait volontairement mis le feu à la petite structure d’environ 10 pieds par 14 pieds.

«Comme le citoyen n’avait pas demandé d’autorisation à la Ville et n’avait pas le permis nécessaire, et que les pompiers n’avaient aucune données qui prouvaient qu’il était bel et bien le propriétaire, ils ont procédé à l’extinction de la structure, explique Claude Brosseau, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. Une petite mésentente a donc suivi entre eux et le résident.»

L’incendie n’a évidemment fait aucun blessé et les dommages sont évalués à moins de 500$.

Le directeur de la Régie rappelle aux citoyens qui veulent procéder à un tel «brûlage» qu’ils doivent au préalable communiquer avec la Ville et le service de sécurité incendie pour obtenir le permis nécessaire, pour éviter un déplacement inutile des services d’urgence.