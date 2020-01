Un Candiacois lance une pétition pour aider l’Australie

Rodrigo Arrambide ne pouvait plus rester les bras croisés en voyant les nouvelles et les images de l’Australie ravagée par les flammes. Le Candiacois qui a visité le pays des kangourous et des koalas a lancé une pétition pour que des bombardiers d’eau canadiens y soient envoyés.

Au moment d’écrire ces lignes, 5 jours après le lancement de la pétition, celle-ci comptait plus de 80 000 signataires.

«Je n’avais aucune idée que ça se rendrait si loin, mais les gens sont aussi préoccupés que moi et ils veulent également voir le Canada prendre plus de mesures pour aider», souligne l’instigateur du mouvement, âgé de 24 ans.

Il ajoute espérer que ce ne soit que le début pour démontrer au leaders du pays que «nous voulons aider».

«Je crois qu’il est important que le Canada envoie plus d’aide à l’Australie parce que nous le pouvons […] Celle-ci a été là pour nous aider dans le passé, alors c’est maintenant notre tour de nous lever pour les aider», dit le jeune homme.

«J’ai voyagé sur la côte est de l’Australie il y a deux ans et je voyais ces endroits que j’avais visités être complètement dévastés par le feu.» -Rodrigo Arrambide

Selon un communiqué du site Web Change.org sur lequel est hébergé la pétition destinée au premier ministre Justin Trudeau, les Australiens ont aidé le Canada lors de feux de forêt par le passé. Les deux pays ont souvent collaboré dans des situations semblables. Cette semaine, un cinquième déploiement de pompiers canadiens a été dépêché en Australie. Plus de 90 soldats du feu y sont en action.

Néanmoins, M. Arrambide croit que le Canada pourrait aider davantage après avoir découvert que le pays a l’une des plus grandes flottes de bombardier d’eau au monde et que celle-ci est sous-utilisée à ce temps-ci de l’année.

Le geste du jeune Candiacois fait réagir.

«En tant qu’Australienne vivant au Canada, j’entends plusieurs de mes amis et collègues canadiens dire qu’ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour aider. Il est difficile d’être loin de la maison dans un temps comme celui-ci, mais le fait de voir tout ce soutien de la part des Canadiens est encourageant», témoigne Laura Dunens, directrice des campagnes à Change.org Canada.

Pour signer la pétition: https://www.change.org/FightAussieFires