Un centre d’entraînement de Delson plaide coupable pour des soins sans permis

Le Centre de performance APEX à Delson et son président, Marc Carangi, ont plaidé coupables le 8 octobre d’avoir exercé des activités de studio de santé sans détenir le permis requis, fait savoir l’Office de protection du consommateur par voie de communiqué le 22 mars.

L’organisation a agi en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, informe-t-elle. L’entreprise dont les infractions remontent à l’automne 2019 doit payer des amendes totalisant 8 000$, alors que son président doit débourser 2 546$.

«Le centre a depuis régularisé sa situation en demandant et en obtenant son permis», précise l’Office. Celui-ci n’a pas été en mesure d’expliquer au Reflet le délai entre le plaidoyer et l’annonce de la nouvelle.

Qu’est-ce qu’un studio de santé?

«La Loi sur la protection du consommateur désigne comme des studios de santé les établissements qui fournissent des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice», explique l’Office de protection du consommateur.

Ils doivent se conformer aux exigences en matière de contrats et de paiements, et voient aux conditions d’annulation de l’entente et des pénalités encourues.

Le propriétaire d’un studio de santé doit fournir un cautionnement de 20 000$ pour opérer chacun de ses établissements.

«Ce cautionnement sert à garantir le respect de la loi et peut être utilisé pour dédommager les consommateurs en cas de fermeture de l’entreprise», ajoute l’organisation.