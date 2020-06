Un ciné-parc à La Prairie en juillet

Après Delson et Sainte-Catherine, c’est au tour de la Ville de La Prairie de projeter des films en plein air sous la formule ciné-parc, en collaboration avec la Caisse Desjardins.

Trois soirées se tiendront les vendredis 3, 17 et 31 juillet, dès 21h, à l’aréna au 250, rue du Vice-Roi. Les séances sont gratuites et réservées aux résidents de La Prairie. Ceux-ci devront présenter une preuve de résidence, ainsi qu’un laissez-passer qu’ils devront avoir réservé via le site Web lepointedevente.com. La nourriture et les boissons non alcoolisées sont permises, de même que les chaises pour regarder le film à l’extérieur de son véhicule. Le bloc sanitaire de l’aréna sera accessible.

En cas de pluie, les projections seront reportées au mercredi suivant les représentations prévues, soit les 8 et 22 juillet, ainsi que le 5 août.

Films à l’affiche

3 juillet : Jouer avec le feu – comédie familiale

17 juillet : Rocketman – drame biographique déconseillé aux jeunes enfants

31 juillet : Le parc des merveilles – film d’animation pour toute la famille