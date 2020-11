Un client dit s’être fait refuser l’accès aux toilettes d’un restaurant à La Prairie

Randy Belham avait une envie pressante lorsqu’il s’est rendu au A&W à La Prairie, le 12 novembre. Le client, qui a également commandé de la nourriture, déplore s’être buté à la porte close des toilettes, même après s’être obstiné avec une employée et un responsable. De son côté, le restaurant affirme n’avoir eu aucune plainte en ce sens et s’est dit surpris, puisque l’accès aux toilettes est contrôlé, mais pas interdit.

M. Belham a contacté Le Reflet pour raconter la situation dans laquelle il s’est retrouvé. Après avoir conduit ses enfants à plusieurs endroits toute la journée, raconte-t-il, il a décidé de s’arrêter au A&W pour manger et soulager son envie.

«Je passe la commande et je paie par carte de débit. Une fois que cela a été fait, je me dirige vers les toilettes et elles sont bloquées avec des tables. Alors je demande gentiment à l’employée si je pouvais utiliser les toilettes parce que j’étais sur le point de faire pipi dans mon pantalon», se souvient M. Belham.

Il explique ensuite que l’employée a refusé, prétextant que la loi interdit aux gens d’utiliser les toilettes. Il aurait ensuite parlé avec une personne responsable qui lui a répété la même chose.

«Elle m’a dit d’aller chez Tim Hortons de l’autre côté de la rue ou à la pizzeria juste à côté, mais je ne pouvais pas utiliser la salle de bain du A&W», affirme M. Belham.

On lui aurait également dit que les salles de bain sont fermées «parce qu’ils ne veulent pas les nettoyer».

«Pas commun du tout»

Le gestionnaire de l’antenne A&W à La Prairie a été surpris d’entendre cette histoire, lorsque contacté par Le Journal.

«Les toilettes sont ouvertes, mais les clients peuvent y aller un à la fois et doivent demander à un employé pour y aller. C’est affiché clairement dans le restaurant», fait savoir Cebrail Bozkurt, gestionnaire.

Il indique que le problème n’a pas été rapporté, ou il aurait été rectifié. Même en période achalandée, les employés sont tenus de nettoyer les toilettes après qu’un client les utilise.

«On veut que tout le monde soit en sécurité. Ici, nous ne sommes pas en sous-effectifs et nous prenons le temps qu’il faut. C’est la politique», soutient M. Bozkurt ajoutant remarquer que les clients sont également plus patients et compréhensifs en ces temps de crise sanitaire.