Un concessionnaire Ford transforme un F-150 flambant neuf avec un look rétro

Article par Germain Goyer

Le concessionnaire Beechmont Ford, situé à Cincinnati, a eu l’idée de conférer une allure rétro à un F-150 2019.

Pour ce faire, on s’est inspiré du design des camionnettes pleine grandeur de la fin des années 70 et du début des années 80.

On se rappelle qu’en 2017, le concessionnaire Blake Greenfield Chevrolet Buick avait réalisé un projet similaire. En effet, les employés de cette concession avaient tenté de reproduire le design d’un Cheyenne d’antan à partir d’un Silverado moderne.

Bien que la concession puisse s’adapter aux besoins du client, elle recommande d’abord l’achat d’un F-150 XLT ou Lariat équipé de l’ensemble Chrome pour procéder à une telle modification.

Par la suite, on remplace les roues d’origine par des jantes polies Mickey Thompson de 17 pouces. Ces dernières sont chaussées de pneu BFGoodrich de 35 pouces de diamètre. On note que les rainures sont plus agressives que sur les pneus d’origine.

Un support Black Horse est fixé dans la caisse. Évidemment chromé, celui-ci est agrémenté de lumières supplémentaires.

Histoire de recréer la peinture deux tons de l’époque, on appose une pellicule blanche de vinyle sur les ailes, les portières et le hayon.

Parce que le V8 de 5,0 L qui anime le F-150 doit bien gronder, ce concessionnaire ajoute aussi un système d’échappement Roush Performance. Pour celui ou celle qui désire davantage de performances, on peut aussi opter pour l’installation d’un système de suralimentation Roush ou Whipple. Les plus nostalgiques parmi nous seront servis!

Pour obtenir cet ensemble rétro, il faut ajouter 9995 $ US, soit 13 250 $ CAN, à la facture initiale du F-150.