Un conseiller municipal de La Prairie se joint à un nouveau parti politique

Sept mois après son départ de l’équipe du maire de La Prairie Donat Serres pour siéger comme indépendant, le conseiller municipal Denis Girard annonce se joindre au parti politique Place aux citoyens de Frédéric Galantai.

«Dans un premier temps, ce sont nos valeurs communes qui ont créé un rapprochement entre le fondateur du parti et moi-même, fait savoir M. Girard dans un communiqué diffusé le 7 avril. Les nombreux échanges fructueux nous ont révélé des idées et une vision commune, ce qui nous a tout naturellement donné l’ambition de travailler ensemble.»

Les deux politiciens avaient déjà manifesté avoir des atomes crochus, notamment dans le dossier des nouveaux parcs canins, alors qu’ils avaient signé conjointement une lettre d’opinion dénonçant le « manque de consultation » dans le processus.

M. Girard affirme que sa nouvelle allégeance politique «priorise et défend des idéaux, tels que le maintien d’une grande qualité de vie, le développement durable, la transparence en matière de gouvernance municipale et la participation citoyenne». De plus, il estime qu’elle partage «des idées novatrices» qui sauront convaincre les électeurs de se joindre à ce qu’il qualifie «de mouvement citoyen».

«Des collaboratrices et collaborateurs chevronnés de tous les milieux de La Prairie s’impliquent déjà en grand nombre pour offrir leur expertise et contribuer à une vision innovante, à la fois commune et propre à La Prairie. En travaillant ensemble, on est capable de l’extraordinaire», conclut celui qui dit souhaiter «un réel changement» pour sa Ville.