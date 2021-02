Un Constantin veut nettoyer les boisés de la région

Un Constantin de 21 ans a entrepris il y a quelques semaines de nettoyer le boisé situé derrière l’école primaire Armand-Frappier, à Saint-Constant. Marc-Olivier Déry n’entend pas s’arrêter là: il a créé une page Facebook, Groupe Vert Roussillon, dans l’espoir de créer un mouvement collectif sur le territoire.

Le passionné de plein air et amoureux de la nature a le pouce vert depuis longtemps. Chez lui, le recyclage et le compostage étaient de mise avant même que les programmes municipaux arrivent.

«Ça fait partie de mes valeurs», soutient-il.

En août, il a fait l’acquisition d’un appartement à Baie Saint-Paul; il partage donc son temps entre Saint-Constant et la région de Charlevoix. Là-bas, l’écotourisme est mis de l’avant, affirme-t-il.

«Les gens ont une plus grande conscience et il y a des mouvements qui sont organisés par les municipalités», dit-il.

Récemment, après avoir dû composer avec un décès dans sa famille, il a décidé de se changer les idées en allant prendre l’air dans le bois, derrière l’école primaire à Saint-Constant. Inspiré par ses séjours à Baie Saint-Paul, il s’est lancé dans un grand projet.

«Il y a vraiment beaucoup de déchets, fait-il savoir. Il y a des sentiers, les gens vont faire de la raquette et du fatbike. Je me suis dit: pourquoi ne pas prendre l’initiative de nettoyer la forêt, faire un mouvement avec ça et montrer l’exemple aux jeunes?»

Des déchets et encore des déchets

Pneus, divans, barils de métal, carcasses de tondeuses et de vélo… Marc-Olivier Déry trouve de tout. Armé de son sac à dos et d’une longue corde pour traîner les déchets, il redonne à la nature sa beauté.

Avec la neige des dernières semaines, plusieurs objets sont difficilement accessibles, mais il entend organiser une grande collecte communautaire au printemps.

«On pourrait choisir une journée ou une fin de semaine, où les gens sont au courant, et marcher dans la forêt ensemble pour tout ramener, propose-t-il. On pourrait avertir la Ville et aller porter ça à l’écocentre la journée même.»

Démarches à venir

Marc-Olivier Déry entreprend présentement des démarches pour acquérir une remorque afin de pouvoir transporter plus de déchets. Il a créé une page Facebook, Groupe Vert Roussillon, et travaille à créer des affiches qu’il apposera sur les babillards des villes de la région.

Plusieurs de ses amis l’ont aidé dans son nettoyage, mais il aimerait que plus de citoyens de toutes les municipalités avoisinantes se joignent au mouvement.

«Une fois que j’aurai terminé de m’occuper d’un secteur, je ne m’arrêterai pas là, laisse-t-il entendre. J’aimerais que le mouvement prenne assez de popularité pour que les gens qui veulent s’impliquer apportent des idées.»