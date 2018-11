Un conte pour enfants racontant le cycle de vie des monarques

Crédit photo : Gracieuseté

Denis Fortier, instigateur du jardin à papillons de la Ville de Saint-Constant, a autopublié un conte pour enfants retraçant le cycle de vie du monarque.

Intitulé L’histoire de la petite fée et du monarque, l’ouvrage accompagné de photos prises par l’auteur a été illustré par sa petite-fille Léanne Fortier, 9 ans.

«Ce conte est destiné aux enfants de 6 ans et plus. Le dialogue se fait entre une petite fée et un jeune garçon qui se promène dans un parc», explique le Constantin.

«Mes petits-enfants, poursuit le grand-papa, s’intéressent beaucoup au développement du papillon monarque. L’été dernier, nous avons recueilli des chenilles et les avons élevées et suivi leur métamorphose jusqu’à leur naissance. C’est par la suite que j’ai eu l’idée d’écrire un conte afin de sensibiliser les jeunes à la survie de ce majestueux insecte.»

Le principal intéressé a nommé, ses personnages du même prénom que ses petits-enfants.

«La fée se prénomme Léanne et le garçon Édouard, qui est le frère de ma petite-fille», précise M. Fortier qui s’investit dans la Fondation David Suzuki.

C’est organisme mis en place le programme de Ville amies des monarques.

Pour se procurer le conte, on doit communiquer avec son auteur à denisfortier5@gmail.com. Le coût est de 7,95$, taxes incluses.