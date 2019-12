Un couple de musiciens, deux albums country

Complices dans la vie comme dans la musique, Anick Gagnon et Hervey Hovington ont chacun travaillé sur des albums individuels qu’ils ont lancés simultanément, en octobre.

Pour la première, ce projet marque une nouvelle percée dans le milieu de la musique country. Pour le second, il s’agit d’un retour derrière le micro, alors qu’il a flirté avec le succès dans les années 90.

Les résidents de Saint-Constant travaillent ensemble depuis 11 ans. Ils estiment être à un point tournant dans leur carrière. Les deux artistes espèrent profiter de la vague de popularité qui déferle présentement sur la musique country pour tenter de faire leur place au soleil.

«J’ai des ambitions, confie Anick Gagnon. Il y a moyen de vivre de sa musique au Québec. Je veux rentrer dans les radios. Le country est maintenant in et moi, je me suis toujours assumée!»

Transportée par une multitude d’artistes et de genres, la chanteuse de 40 ans joue avec les styles traditionnel et moderne.

«Je sens que cet album, Le même chemin, me ressemble définitivement plus que le premier, explique l’auteure-compositrice-interprète qui avait sorti un EP en 2017. Je me suis entourée de musiciens connus dans le milieu. J’ai fait une place à tous ceux qui trippent et ça donne une couleur à mon album.»

Bien qu’elle reprenne une chanson sur son nouvel album, Anick Gagnon tenait à ce que la majorité de ses chansons soient des pièces originales.

«Faire des reprises est devenu une mode un peu facile à suivre», soutient la participante à l’émission La Voix en 2016.

Retour

Le couple a enregistré leurs mélodies respectives dans leur studio à la maison et ont collaboré sur les albums de l’un et l’autre.

«On s’aidait mutuellement, on travaillait ensemble», raconte Hervey Hovington.

Ce dernier aimerait qu’une des compositions de son nouvel EP, intitulé III, perce les radios et soit connue du grand public.

«J’aimerais le faire pour ma mère, confie-t-il. Tout le monde veut écrire LA chanson.»

L’artiste a pourtant frôlé pareille gloire dans les années 90, lorsqu’il a sorti les pièces Sur le pavé et Un train dans la nuit.

«Les gens du milieu sont heureux de le revoir et d’entendre ses nouvelles chansons», affirme Anick Gagnon.

Le couple n’a pas prévu de tournée commune, mais fera des prestations dans le cadre de différents événements. Il s’envolera ensuite pour le Maroc où il fêtera le nouvel An, toujours en musique.

«Ça fait trois ans qu’on chante là-bas l’hiver, explique-t-il. Les Marocains aiment beaucoup que des chanteurs performent dans leur restaurant et ça nous plaît d’être au chaud!»

«Je voyais Anick qui avait du succès avec sa carrière et ça m’a donné le goût de relancer la mienne!» -Hervey Hovington

Anick Gagnon

-Participante à l’émission La Voix en 2016 et défaite à l’épreuve des champs de bataille;

-Auteure-compositrice-interprète d’un EP, Si demain, sorti en 2017;

-Participation à l’émission Pour l’amour du country en 2019;

-Artiste en première partie du spectacle de Patrick Normand en 2019 à Charlevoix.

Hervey Hovington

-A fait carrière au Québec et en France dans les années 90;

-Auteur des populaires chansons Sur le pavé, Un train dans la nuit et Comment t’oublier.