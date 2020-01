Un dernier match là où tout a commencé pour William Cyr

En attente d’une opération à la hanche, le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand William Cyr a disputé son tout dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) le 7 janvier.

Le Constantin aura terminé sa carrière là où elle a commencé, c’est-à-dire à Rouyn-Noranda, alors que l’Armada affrontait les Huskies.

Le joueur de 20 ans a cumulé 100 points en 221 parties, saisons et séries confondues, au cours de sa carrière junior.

L’organisation abitibienne a profité de l’occasion pour remettre à son ancien numéro 8 sa bague de champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial, remportées la saison dernière. Il a également reçu la première étoile au terme de la rencontre.

«J’aimerais remercier l’organisation de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Huskies de Rouyn-Noranda pour mes trois dernières années et demie. Le hockey junior m’a fait énormément grandir et j’en garderai que des beaux souvenirs. J’ai rencontré des personnes incroyables et des frères pour le restant de ma vie», a écrit William Cyr sur son compte Twitter le lendemain du match.