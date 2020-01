Un enfant se fait voler son équipement de hockey

Un garçon de 9 ans s’est fait voler son équipement de hockey alors qu’il était à Longueuil pour un tournoi, le 12 janvier. La maman Sabrina Côté a lancé un appel à tous sur Facebook afin de retrouver l’équipement de gardien de but.

La famille de Shefford s’était arrêtée au McDonald’s sur le chemin de Chambly, en début d’après-midi. L’équipement qui se trouvait dans la voiture a été volé pendant ce temps.

Selon iHeartRadio, l’ensemble de la poche de hockey d’Emrick Lachapelle a été dérobé, incluant un chandail souvenir de l’école de hockey de Stéphane Waite, qui est entraîneur des gardiens du Canadien.

«Il ne comprend pas comment une personne a pu faire ça, raconte la maman sur Facebook. Ceux qui connaissent mon fils savent que son but premier était de faire partie des Vics de Granby et pouff. Parce que toi, la personne qui a volé son stock, a détruit tous ses souvenirs et sa confiance. Pour toi, ça ne vaut pas grand-chose, mais pour lui, ça vaut énormément.»

Sabrina Côté demande à toute personne qui détiendrait de l’information de communiquer avec elle.

La publication a reçu de nombreux commentaires de soutien.