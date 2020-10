Un été sans traitement de chimiothérapie pour Emma

La petite Emma Deschênes, dont l’oncle avait démarré une campagne de financement pour la soutenir dans ses traitements contre le cancer, prend du mieux, informent ses parents.

«Notre été est magnifique, rien à comparer avec celui de l’an dernier. Notre petite coccinelle est dehors et dehors. Nous profitons de petits moments tout simples qui nous rendent heureux, ont fait savoir Marie-Pierre Garon et Richard Deschênes via la page Facebook d’Opération enfant soleil, le 4 septembre.

La fillette de 3 ans a subi le dernier de nombreux traitements de chimiothérapie pour une tumeur au cerveau, le 17 juin. La plus récente séance d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) effectuée à la fin août n’a révélé aucune complication supplémentaire, précisent-ils.

«Elle est même repartie du Centre hospitalier de l’Université Laval à Québec avec une haie d’honneur pour célébrer la fin des traitements», relatent ceux qui se réjouissent d’avoir passé un été sans chimiothérapie.

De plus, la petite est en mesure de manger progressivement et ses périodes de gavage se font rares, ajoutent-ils.

«Elle nous dit très souvent, tout bonnement comme ça: Je suis en forme, moi!» témoignent ses parents.

Rappel

En 2018, Jean-Christophe Garon, pompier à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, a lancé une campagne de financement qui lui a permis d’amasser plus de 28 000$ pour soutenir sa sœur, qui a tout stoppé pour demeurer au chevet de sa fille.